Москва стала первой по «индексу бургера». На среднюю зарплату москвича можно купить 850 бургеров

На среднюю зарплату жителя Москвы в первом полугодии 2024 года можно было купить 850 условных бургеров. В целом по России этот показатель составляет 472, пишет РБК со ссылкой на «индекс бургера», который составил «Ромир».

Аналитики рассчитывали соотношение среднего месячного дохода к средней стоимости бургера из трех популярных сетей — «Вкусно — и точка», «Rostic’s» и Burger King.

Среди федеральных округов на первом месте оказался Центральный: в первом полугодии 2024-го его жители могли позволить себе 585 бургеров. Далее идут Северо-Западный и Уральский округа, где можно было купить 517 и 505 бургеров соответственно.

В Сибирском федеральном округе на зарплату можно было приобрести 416 сэндвичей, в Приволжском — 362, в Южном — 347. Замыкает рейтинг Северо-Кавказский федеральный округ с показателем в 279 бургеров.