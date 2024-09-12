Умер белорусский бодибилдер Илья Ефимчук

«Друзья, с невероятной болью в сердце должна вам сообщить, что Илья покинул этот мир. Утром 6 сентября его сердце остановилось дома, я была рядом, вызвала скорую, делала массаж сердца, пока они были в пути.

Скорая приехала очень быстро. На вертолете его экстренно увезли в клинику. Все это время я молилась, у меня была надежда на то, что Илюша придет в себя. Каждый день я проводила рядом с ним, у меня была надежда, его сердце включилось на два дня, но сегодня доктор сообщил мне страшную новость, что мозг умер», — написала она.