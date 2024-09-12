В возрасте 36 лет умер белорусский бодибилдер Илья Ефимчук по прозвищу «Голем. Об этом в соцсетях рассказала его жена Анна.
«Друзья, с невероятной болью в сердце должна вам сообщить, что Илья покинул этот мир. Утром 6 сентября его сердце остановилось дома, я была рядом, вызвала скорую, делала массаж сердца, пока они были в пути.
Скорая приехала очень быстро. На вертолете его экстренно увезли в клинику. Все это время я молилась, у меня была надежда на то, что Илюша придет в себя. Каждый день я проводила рядом с ним, у меня была надежда, его сердце включилось на два дня, но сегодня доктор сообщил мне страшную новость, что мозг умер», — написала она.
Илья Ефимчук родился в 1988 году. Он весил 158 килограмм при росте 185 сантиметров, обхват его бицепса составлял 64 сантиметра. Бодибилдер ел семь раз в день на 16 500 калорий. Он выполнял жим штанги лежа с весом 272 килограмма, его рекорд в приседе и становой тяге — 317 килограмм.