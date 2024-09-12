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Умер журналист Николай Сванидзе

Сегодня в 09:11
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В возрасте 69 лет умер журналист и бывший член Совета по правам человека при президенте России Николай Сванидзе. Об этом в своем телеграм-канале сообщила правозащитница Ева Меркачева.

«Николай Карлович Сванидзе! Дорогой!!! Как же без вас?.. Спасибо вам за все!» — написала она.

Журналист скончался в своей квартире на улице Маршала Василевского в Москве. Причина смерти не уточняется.

В прошлом году у Сванидзе диагностировали ишемию головного мозга. В 2023 году он поступил в реанимацию в тяжелом состоянии с острой сердечной, дыхательной и почечной недостаточностью, септическим шоком и сепсисом, развившемся на фоне двусторонней пневмонии.

Николай Сванидзе родился в 1955 году в Москве. В 1991 году он стал работать на ТВ в качестве ведущего программ Зеркало», «Контрасты», «Суд времени», «Исторический процесс». Журналист также создавал документальное шоу об истории России «Исторические хроники с Николаем Сванидзе».

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