Умер журналист Николай Сванидзе

В возрасте 69 лет умер журналист и бывший член Совета по правам человека при президенте России Николай Сванидзе. Об этом в своем телеграм-канале сообщила правозащитница Ева Меркачева.

«Николай Карлович Сванидзе! Дорогой!!! Как же без вас?.. Спасибо вам за все!» — написала она.

Журналист скончался в своей квартире на улице Маршала Василевского в Москве. Причина смерти не уточняется.

В прошлом году у Сванидзе диагностировали ишемию головного мозга. В 2023 году он поступил в реанимацию в тяжелом состоянии с острой сердечной, дыхательной и почечной недостаточностью, септическим шоком и сепсисом, развившемся на фоне двусторонней пневмонии.