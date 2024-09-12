На Сейшелах может исчезнуть крупнейшая популяция гигантских черепах

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На Сейшельских островах среда обитания крупнейшей в мире популяции гигантских черепах находится под угрозой из‑за строительства отеля, финансируемого Катаром. Об этом сообщает The Guardian.

Новый курорт должен привести на остров Альдабра роскошные яхты, частные самолеты и богатых туристов. Также уже завершено строительство аэропорта, который позволит большим самолетам приземляться на коралловом острове площадью 11,6 кв. км.

Авторы проекта утверждают, что будут следовать мировым стандартам устойчивого развития. Однако природоохранительные организации считают, что строительство отеля происходит в спешке, без достаточного анализа опасностей.

Коралловый риф Альдабра является экосистемой, охраняемой ЮНЕСКО, и считается одной из жемчужин мировой охраны природы. Это место наиболее известно как убежище для 150 тыс. гигантских черепах.