Джон Бон Джови помог спасти женщину, задумавшую спрыгнуть с моста в Нэшвилле

Американский музыкант Джон Бон Джови помог спасти женщину, задумавшую спрыгнуть с моста Джона Сейгенталера в Нэшвилле. Об этом рассказали в соцсети X местные полицейские.

По их словам, артист и его команда заметили женщину, стоящую за оградой моста посреди ночи. Бон Джови, как отметили правоохранители, помог убедить ее отойти от края моста и вернуться в безопасное место.

«Мы все должны помогать друг другу быть в безопасности», — прокомментировал начальник полиции Нэшвилла Джон Дрейк.

Власти опубликовали видео, на котором запечатлен поступок Бон Джови. На нем музыкант снимает клип на одну из своих песен, а затем останавливается, чтобы поговорить с незнакомой женщиной.