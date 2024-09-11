«Если нездоров, пусть на кухне служит»: глава СПЧ предложил вернуть всеобщий призыв в армию

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил вернуть всеобщий призыв, иными словами, призывать в армию всех мужчин вне зависимости от состояния их здоровья. Об этом написал «Мир Белогорья».

Фадеев заявил, что «все молодые люди должны пройти через армию, потому что мир находится в состоянии долгой войны». «Если нездоров, пусть на кухне служит», — подчеркнул чиновник.

Председатель СПЧ посетовал, что «сейчас треть или даже четверть молодых людей проходит через армию». «Я не призываю устроить мобилизацию и отправить молодых людей на фронт», — добавил он.

Фадеев также отметил, что «нужно на оборону тратить столько, сколько надо для своей безопасности». Он напомнил, что сейчас оборонный бюджет составляет около 8% ВВП, а ранее был — 3%, в то время как в СССР на защиту страны уходило 13%.