Хью Грант жалеет, что превратился в своего персонажа из фильма «Четыре свадьбы и одни похороны»

Британский актер Хью Грант сожалеет о том, что в молодости превратился в своего персонажа из ромкома «Четыре свадьбы и похороны». В этом он признался в интервью Vanity Fair.

Артист рассказал, что в середине 90-х чувствовал, будто должен быть обаятельным сердцеедом даже за пределами съемочной площадки. Именно такого парня, как казалось Гранту, любит публика и режиссеры.

«Катастрофическая ошибка, которую я совершил, заключалась в том, что, поскольку „Четыре свадьбы“ имели такой колоссальный успех, я подумал: „Ну что ж, вот он, путь к бесконечному богатству и успеху. Люди пожирают этого человека“. И я сыграл его в реальной жизни», — поделился актер.

Грант отметил, что попытка быть персонажем из собственного фильма сделала его настоящим «придурком» и оттолкнула от него многих людей. «Это был вовсе не я», — добавил артист.

В течение некоторого времени Грант играл одного и того же персонажа и в кино, и в жизни. Вырваться из надоевшего образа ему помог герой из «Дневника Бриджит Джонс».

«В моей жизнь есть люди, которые всегда говорили: „О, это гораздо больше похоже на настоящего Хью“», — сказал Грант.

В 2010-х годах актер окончательно перестал играть парней, похожих на Чарльза из «Четырех свадеб и одних похорон». Он стал чаще появляться в инди-проектах и на телевидении.