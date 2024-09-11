В Екатеринбурге отменили концерт группы «Курара», запланированный на 28 сентября. Об этом коллектив сообщил в своем телеграм-канале.
Музыканты отметили, что выступление «отменяется по независящим от группы и организатора причинам». В связи с чем концерт не состоится, артисты не уточнили. Они пообещали вернуть поклонника деньги за билеты.
В августе у «Курара» сорвался тур по югу России. Коллектив не смог выступить в Самаре, Саратове, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.
Тогда группа призналась, что на ситуацию не могут «повлиять ни мы, ни организаторы, ни вы». «Курара» рассчитывали, что в Москве и Екатеринбурге им выступить все же удастся. Концерт в Москве также не состоялся.