Сегодня в 00:01

Стивен Спилберг и Джадд Апатоу присоединились к работе над фильмом «Cola Wars», который расскажет о соперничестве корпораций Pepsi и Coca-Cola. Об этом сообщил Deadline.

Автор «Сорокалетнего девственника» и «Девушки без комплексов» Апатау станет режиссером будущей картины. Спилберг, создатель «Списка Шиндлера» и «Первому игроку приготовиться», выступит продюсером проекта.

Создавать ленту будут продакшн-компания Amblin Entertainment и студия Sony. Последняя приобрела права на проект в апреле 2024 года за более чем 1 млн долларов.