Супруга президента Франции появится в сериале «Эмили в Париже»

Брижит Макрон, супруга президента Франции Эммануэля Макрона, появится в сериале «Эмили в Париже». Об этом сообщил The Guardian.

Макрон исполнит роль самой себя. Ее можно будет увидеть в одной из серий, которые выйдут 12 сентября на стриминговом сервисе Netflix. По информации СМИ, жена французского лидера будет носить в эпизоде собственную одежду.

Создатель сериала Даррен Стар заявил, что у Макрон «огромный талант». Стар отметил, что идея камео Брижит появилась в конце 2022 года, когда продюсер встретил Макрон в Елисейском дворце.

«Она — большая фанатка шоу, и восприняла упоминание себя в первом сезоне с большим чувством юмора. Эта сцена в четвертом сезоне — подмигивание, а работа с ней была одновременно честью и настоящей радостью», — прокомментировал он.

Ранее Макрон уже появлялась на телеэкране. В 2018 году Брижит снялась в комедийном сериале «Vestiaires».