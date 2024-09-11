На Марсе нашли огромный «смайлик». Раньше он был озером, где могла процветать жизнь

Вчера / 22:19
Майкл Б. Джордан снимет новую версию «Аферы Томаса Крауна»
Сегодня / 00:46
В Екатеринбурге отменили концерт группы «Курара»
Сегодня / 00:01
Стивен Спилберг и Джадд Апатоу присоединились к работе над фильмом «Cola Wars»
Вчера / 23:17
Супруга президента Франции появится в сериале «Эмили в Париже»
Вчера / 21:34
У московской семьи в среднем на вкладе лежит 3,2 млн рублей
Вчера / 21:10
В Японии мужчина установил скрытую камеру в онсэне. Он заснял более тысячи девушек обнаженными
Вчера / 20:23
В Минобороны Беларуси обвинили Pokémon Go в сборе развединформации
Вчера / 19:37
В Бразилии бордер-колли стал звездой футволея — спорта на стыке футбола и волейбола
Вчера / 18:40
Американские школьники подарили сторожу машину его мечты — красный Jeep Wrangler
Вчера / 18:22
Иран предложил отказаться от границ между исламскими странами по примеру Евросоюза
Вчера / 17:26
В Новгороде нашли берестяную грамоту с пожеланием адресату удавиться
Вчера / 17:03
«Такой же отбитый, только постарше»: вышел тизер сериала «Урок» c Юрой Борисовым
Вчера / 16:50
Campbell’s уберет из своего названия слово «суп» спустя столетие
Обновлено вчера в 16:37
Фильму о Борисе Рыжем отказали в прокатном удостоверении. В Минкульте объяснили это «иными случаями»
Вчера / 16:29
Патриарх Кирилл: развитие ИИ без веры в Бога приближает апокалипсис
Вчера / 15:57
Из приграничья Курской области эвакуировали 150 тыс. человек
Вчера / 15:33
Prime показал дебютный трейлер сериала «Цитадель: Диана»
Вчера / 15:25
Билет на поезд высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом будет стоить 10 тыс. рублей
Вчера / 14:58
Возвращение скетч-шоу «Наша Russia» оказалось полнометражным мюзиклом
Вчера / 14:58
В России выпустили первое учебное пособие по изучению БПЛА на уроках труда
Вчера / 14:50
В Японии мужчину арестовали за телефонный сталкинг собственной жены
Вчера / 14:35
В зоопарке Новосибирска родился детеныш дальневосточного леопарда
Вчера / 13:40
Челси Фрай из «Покерфейса» снимется в новом сериале по вселенной «Офиса»
Вчера / 11:55
«Ледниковый период-6» находится в разработке
Вчера / 11:51
«Кинопоиск» оштрафовали на 10 млн рублей за пропаганду ЛГБТ* и педофилии
Вчера / 10:14
Дейв Грол объявил, что у него родилась внебрачная дочь
Вчера / 10:07
В больнице скончался парень, поджегший угандийскую бегунью Чептегеи
Вчера / 10:03
Тейлор Свифт поддержала кандидатуру Камалы Харрис на президентских выборах
Вчера / 09:17
Сын Честера Беннингтона пожаловался на угрозы после критики новой вокалистки Linkin Park
Вчера / 08:48
Дени Вильнев заявил, что третья «Дюна» не станет частью трилогии
Вчера / 03:24
Ариана ДеБос в роли теряющего разум повара — в трейлере триллера «House of Spoils»
Вчера / 02:39
Китаянка заставила сына работать, чтобы тот вернулся к учебе. Парень разбогател и бросил школу
Вчера / 01:27
В сети появился новый трейлер «Дикого робота» — мультфильма от создателей «Как приручить дракона»
Вчера / 00:36
Бэд Банни появится в сиквеле «Счастливчика Гилмора»
10 сентября / 23:37
Продюсер «Тренера Картера» снимет документальный сериал о певице Джессике Симпсон

На Марсе нашли огромный «смайлик». Раньше он был озером, где могла процветать жизнь

Вчера в 23:02
Фото: @europeanspaceagency

Марсианский кратер, похожий на круглое улыбающееся лицо, — остаток древнего водоема, в котором раньше могла существовать жизнь. Об этом в своем инстаграме* сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).

«Смайлик» состоит из древних отражений хлоридной соли, а его глаза — пара кратеров, оставшихся от падений метеоритов. Снимок был сделан аппаратом ЕКА ExoMars Trace Gas Orbiter, который с 2016 года анализирует уровни метана и других газов в тонкой атмосфере красной планеты.

Обычно отложения солей неотличимы от остальной поверхности Марса. Но при просмотре с помощью инфракрасных камер (как раз такие установлены на ExoMars) они кажутся розовыми или фиолетовыми.

Всего исследователи идентифицировали на Марсе 965 солевых отложений размерами от 300 до 3000 метров. Такие места «могут обеспечить оптимальные условия для биологической активности и сохранения», что делает их «главной целью астробиологических исследований», отмечают ученые.

В древние времена на Марсе были реки, озера и океаны, а климат был теплым и влажным. Однако около 2–3 млрд лет назад планета стала сухой и влажной, когда потеряла способность удерживать крупную атмосферу. Недавний анализ геофизических данных показал, что в марсианской коре есть много жидкой воды, и располагается она на глубине 10-20 километров под поверхностью.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами