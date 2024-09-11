На Марсе нашли огромный «смайлик». Раньше он был озером, где могла процветать жизнь

Марсианский кратер, похожий на круглое улыбающееся лицо, — остаток древнего водоема, в котором раньше могла существовать жизнь. Об этом в своем инстаграме* сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).

«Смайлик» состоит из древних отражений хлоридной соли, а его глаза — пара кратеров, оставшихся от падений метеоритов. Снимок был сделан аппаратом ЕКА ExoMars Trace Gas Orbiter, который с 2016 года анализирует уровни метана и других газов в тонкой атмосфере красной планеты.

Обычно отложения солей неотличимы от остальной поверхности Марса. Но при просмотре с помощью инфракрасных камер (как раз такие установлены на ExoMars) они кажутся розовыми или фиолетовыми.

Всего исследователи идентифицировали на Марсе 965 солевых отложений размерами от 300 до 3000 метров. Такие места «могут обеспечить оптимальные условия для биологической активности и сохранения», что делает их «главной целью астробиологических исследований», отмечают ученые.

В древние времена на Марсе были реки, озера и океаны, а климат был теплым и влажным. Однако около 2–3 млрд лет назад планета стала сухой и влажной, когда потеряла способность удерживать крупную атмосферу. Недавний анализ геофизических данных показал, что в марсианской коре есть много жидкой воды, и располагается она на глубине 10-20 километров под поверхностью.