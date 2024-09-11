Майкл Б. Джордан снимет новую версию «Аферы Томаса Крауна»

Американский актер Майкл Б. Джордан, известный по фильмам «Черная пантера» и «Крид», срежиссирует новую версию картины «Афера Томаса Крауна». Об этом сообщил Deadline.

Ленту выпустит студия Amazon MGM. Главную роль в проекте исполнит сам Джордан. Он же выступит продюсером ремейка наряду с Элизабет Рапосо («Крид 3», «61-я улица»). Производством фильма займется компания Outlier Society.

Сценарий новой «Аферы Томаса Крауна» написал Дрю Пирс на основе черновика, созданного Уэсом Туком и Джастином Бритт-Гибсоном. Сопродюсерами проекта стали Патрик Маккормик, Марк Тоберофф и Алан Трастман.

Проект Джордана станет уже третьим фильмом «Афера Томаса Крауна». Первая версия появилась в 1968 году, главные роли в ней исполнили Стив Маккуин и Фэй Данауэй. Трастман написал сценарий картины, а срежиссировал ее Норман Джевисон.

Ремейк «Аферы Томаса Крауна» с Пирсом Броснаном и Рене Руссо вышел в 1999 году. Его поставил Джон Мактирнан по сценарию Лесли Диксон и Курта Уиммера.