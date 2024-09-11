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У московской семьи в среднем на вкладе лежит 3,2 млн рублей

Сегодня в 21:34
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Московская семья хранит в банке в среднем 3,2 млн рублей или 100,7% годового дохода. По этому показателю столица занимает первое место среди российских регионов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

На втором месте Петербург, где семьи хранят на вкладах в среднем 1,5 млн рублей или 78,2% годового дохода. Следом идут Калининградская область (63,3%), Чувашская Республика (61,6%), Ярославская область (59,3%), Рязанская область (57,1%), Самарская область (56,9%), Приморский край (54,3%), Владимирская область (52,6%), Новосибирская область (50,8%).

В целом по России средний показатель уровня сбережений — 56,5% или около 850 тыс. рублей. На 1 августа объем денег россиян на депозитах составил 56,8 трлн рублей.

При этом каждый год количество денег на вкладах растет. Как отмечает издание, в 2023 году рынок розничных депозитов вырос на 23% по сравнению с 2022 годом, а в первых двух кварталах 2024-го увеличился еще 27,8%. По прогнозам аналитиков, до конца года он вырастет на 29%.

«Депозиты россиян в последнее время демонстрируют уверенный рост в рублевой части. Это связано с ростом доходов и высоким уровнем ключевой ставки ЦБ, которая стимулирует граждан к сбережениям. Среднее российское домохозяйство имеет запас сбережений чуть больше, чем половина годового дохода, что является достаточно неплохим уровнем, — сказала руководительница проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Она отметила, что средняя задолженность составляет примерно 30% от годового дохода.

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