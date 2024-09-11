В Японии мужчина установил скрытую камеру в онсэне. Он заснял более тысячи девушек обнаженными

В Японии арестовали мужчину, который заснял на видео обнаженными более 1000 женщин, установив камеры в онсэне — зоне для купания в горячих источниках. Об этом написал South China Morning Post.

Японцу грозит тюремное заключение сроком в два года. Согласно отчету полиции, он замаскировал камеры под камни и наблюдал за посетительницами традиционных, пока одна из них не нашла булыжник подозрительным.

Девушку смутили странные отблески на камне. Благодаря этому она обнаружила записывающее устройство. Гостья онсэна обратилась в полицию. Правоохранители выследили злоумышленника, когда он пришел в купальню за своей камерой.

Только эта камера засняла 44 женщин. Преступник признался, что следил за посетительницами горячих источников с 2022 года. Полиция позднее выяснила, что мужчина также хранил у себя дома детскую порнографию.