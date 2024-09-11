В Японии мужчина установил скрытую камеру в онсэне. Он заснял более тысячи девушек обнаженными

Сегодня / 19:37
В Бразилии бордер-колли стал звездой футволея — спорта на стыке футбола и волейбола
Сегодня / 21:34
У московской семьи в среднем на вкладе лежит 3,2 млн рублей
Сегодня / 20:23
В Минобороны Беларуси обвинили Pokémon Go в сборе развединформации
Сегодня / 18:40
Американские школьники подарили сторожу машину его мечты — красный Jeep Wrangler
Сегодня / 18:22
Иран предложил отказаться от границ между исламскими странами по примеру Евросоюза
Сегодня / 17:26
В Новгороде нашли берестяную грамоту с пожеланием адресату удавиться
Сегодня / 17:03
«Такой же отбитый, только постарше»: вышел тизер сериала «Урок» c Юрой Борисовым
Сегодня / 16:50
Campbell’s уберет из своего названия слово «суп» спустя столетие
Обновлено сегодня в 16:37
Фильму о Борисе Рыжем отказали в прокатном удостоверении. В Минкульте объяснили это «иными случаями»
Сегодня / 16:29
Патриарх Кирилл: развитие ИИ без веры в Бога приближает апокалипсис
Сегодня / 15:57
Из приграничья Курской области эвакуировали 150 тыс. человек
Сегодня / 15:33
Prime показал дебютный трейлер сериала «Цитадель: Диана»
Сегодня / 15:25
Билет на поезд высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом будет стоить 10 тыс. рублей
Сегодня / 14:58
Возвращение скетч-шоу «Наша Russia» оказалось полнометражным мюзиклом
Сегодня / 14:58
В России выпустили первое учебное пособие по изучению БПЛА на уроках труда
Сегодня / 14:50
В Японии мужчину арестовали за телефонный сталкинг собственной жены
Сегодня / 14:35
В зоопарке Новосибирска родился детеныш дальневосточного леопарда
Сегодня / 13:40
Челси Фрай из «Покерфейса» снимется в новом сериале по вселенной «Офиса»
Сегодня / 11:55
«Ледниковый период-6» находится в разработке
Сегодня / 11:51
«Кинопоиск» оштрафовали на 10 млн рублей за пропаганду ЛГБТ* и педофилии
Сегодня / 10:14
Дейв Грол объявил, что у него родилась внебрачная дочь
Сегодня / 10:07
В больнице скончался парень, поджегший угандийскую бегунью Чептегеи
Сегодня / 10:03
Тейлор Свифт поддержала кандидатуру Камалы Харрис на президентских выборах
Сегодня / 09:17
Сын Честера Беннингтона пожаловался на угрозы после критики новой вокалистки Linkin Park
Сегодня / 08:48
Дени Вильнев заявил, что третья «Дюна» не станет частью трилогии
Сегодня / 03:24
Ариана ДеБос в роли теряющего разум повара — в трейлере триллера «House of Spoils»
Сегодня / 02:39
Китаянка заставила сына работать, чтобы тот вернулся к учебе. Парень разбогател и бросил школу
Сегодня / 01:27
В сети появился новый трейлер «Дикого робота» — мультфильма от создателей «Как приручить дракона»
Сегодня / 00:36
Бэд Банни появится в сиквеле «Счастливчика Гилмора»
Вчера / 23:37
Продюсер «Тренера Картера» снимет документальный сериал о певице Джессике Симпсон
Вчера / 22:04
Умер актер театра и кино Александр Голубев
Вчера / 21:03
Вечеринка превращается в кошмар в трейлере комедийного хоррора «То, что внутри»
Вчера / 20:11
Шон Комбс выплатит 100 млн долларов по очередному делу о сексуализированных домогательствах
Вчера / 19:49
Фильм о юности Сталина поставят по сценарию авторов «Иды», «Лимонова» и «Фрагментов женщины»
Вчера / 18:58
Sony официально представила PlayStation 5 Pro

В Японии мужчина установил скрытую камеру в онсэне. Он заснял более тысячи девушек обнаженными

Сегодня в 21:10
Фото: gronemo/Unsplash

В Японии арестовали мужчину, который заснял на видео обнаженными более 1000 женщин, установив камеры в онсэне — зоне для купания в горячих источниках. Об этом написал South China Morning Post.

Японцу грозит тюремное заключение сроком в два года. Согласно отчету полиции, он замаскировал камеры под камни и наблюдал за посетительницами традиционных, пока одна из них не нашла булыжник подозрительным.

Девушку смутили странные отблески на камне. Благодаря этому она обнаружила записывающее устройство. Гостья онсэна обратилась в полицию. Правоохранители выследили злоумышленника, когда он пришел в купальню за своей камерой.

Только эта камера засняла 44 женщин. Преступник признался, что следил за посетительницами горячих источников с 2022 года. Полиция позднее выяснила, что мужчина также хранил у себя дома детскую порнографию.

Пользователи соцсетей посчитали наказание для японца слишком мягким. «Ему должны были дать по два года за каждую из жертв», — заявил один из комментаторов, отметив, что действия мужчины могли испортить жизни тысяч людей, если бы видео появились в сети.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами