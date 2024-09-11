В Минобороны Беларуси обвинили Pokémon Go в сборе развединформации

«Давайте возьмем игру Pokémon Go, да? Лет там 10 назад она была очень популярна. В чем заключался смысл? Все подростки, дети сидели на каком‑то приложении, включаешь камеру, дополненная реальность, и ищешь каких‑то покемонов редких, собираешь в коллекцию. Где было больше всего покемонов в то время, как вы думаете? На территории 50-й авиационной базы, где взлетно-посадочная полоса, где куча военной техники авиационной, там больше всего было покемонов. Это не развединформация?» — заявил Иванов в эфире ток-шоу «По существу».