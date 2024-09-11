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В Минобороны Беларуси обвинили Pokémon Go в сборе развединформации

Сегодня в 20:23
Фото: СТВ

Игра Pokémon Go могла использоваться для сбора информации о военных объектах в Беларуси, считает начальник отдела главного управления идеологической работы Минобороны страны Александр Иванов.

«Давайте возьмем игру Pokémon Go, да? Лет там 10 назад она была очень популярна. В чем заключался смысл? Все подростки, дети сидели на каком‑то приложении, включаешь камеру, дополненная реальность, и ищешь каких‑то покемонов редких, собираешь в коллекцию. Где было больше всего покемонов в то время, как вы думаете? На территории 50-й авиационной базы, где взлетно-посадочная полоса, где куча военной техники авиационной, там больше всего было покемонов. Это не развединформация?» — заявил Иванов в эфире ток-шоу «По существу».

Кто подсчитывал покемонов на военной базе и в других местах, беларусский министр не уточнил.

В марте 2022 года серверы Pokémon Go приостановили работу в Беларуси и России из‑за военной операции на Украине. Для российских и беларусских игроков отключили все покестопы и гимы. Недоступны для них стали и другие игры Niantic — Ingress, Harry Potter: Wizards Unite и Pikmin Bloom.

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