В Бразилии пес по кличке Флоки породы бордер-колли стал звездой футволея — спорта, напоминающего одновременно футбол и пляжный волейбол. Об этом сообщил Associated Press.

Флоки стал первоклассным игроком. Он, как утверждают свидетели, играет в футволей лучше своих двуногих коллег. Видео, демонстрирующие мастерство Флоки, стали вирусными в интернете.

В результате хозяин пса Густаво Родригес завел ему странички в инстаграме* и тиктоке. На них подписались уже сотни тысяч пользователей. Все они увлеченно наблюдают за спортивными успехами бордер-колли.

Родригес поделился, что Флоки любил прыгать и отбивать мячи, еще когда был щенком. В возрасте двух месяцев он стал гоняться за воздушными шариками. Вскоре Густаво решил начать тренировать питомца.

Сперва Родригес вовлек Флоки в игру алтинья, где участники должны как можно дольше чеканить футбольный мяч. В 2023 году двухлетний Флоки дебютировал в футволее — любимом хобби футболистов Роналдиньо и Ромарио.

Пес оказался очень талантливым игроком. Он демонстрирует ловкость, координацию, чувство времени, изящество и уравновешенность, быстро бегает и уверенно занимает нужную позицию на площадке. Кроме того, Флоки очень любит футволей.

Увлечение спортом принесло бордер-колли рекламные контракты и партнерские соглашения. Флоки и Родригес часто приезжают из Бразилиа, где они живут, в Рио-де-Жанейро для участия в турнирах и маркетинговых мероприятиях.