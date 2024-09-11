Иран предложил отказаться от границ между исламскими странами по примеру Евросоюза

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил отказаться от границ между исламскими странами по примеру стран Евросоюза. Об этом написал Tashim News Agency.

Такую идею Пезешкиан выдвинул во время посещения с официальным визитом Багдада. Он подчеркнул, что Иран и Ирак имеют долгую историю дружбы, которая может лечь в основу будущего союза исламских государств.

По мнению Пезешкиана, объединение стран нейтрализует иностранные санкции, а также поможет в борьбе с «сионистским терроризмом». Кроме того, оно усилит политические, экономические, социальные и культурные взаимоотношения.