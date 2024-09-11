Ученики средней школы в американском штате Вирджиния подарили любимому сторожу на день рождения автомобиль его мечты. Об этом сообщает телеканал WUSA.

В сентябре прошлого года, перед своим днем рождения, ученики спросили сторожа Фрэнсиса Апраку, чего бы он хотел в подарок. Мужчина ответил, что цель его жизни — купить когда‑нибудь Jeep Wrangler.

За полгода до следующего дня рождения Фрэнсиса ученики решили исполнить его мечту. Вместе с друзьями и некоторыми родителями они запустили сбор на платформе GoFundMe. Информацию о сборе стали рассылать организациям и другим родственникам учеников.

«С тех пор как мы познакомились с Фрэнсисом, он был очень добр и дружелюбен, а иногда даже молился за нас. Он сказал, что всегда хотел купить Jeep Wrangler, но никогда не мог себе этого позволить, поэтому мы организовали кампанию, чтобы собрать сумму, которой хватит для покупки Фрэнсису Jeep Wrangler», — пояснил один из школьников.

За первые два дня на исполнение мечты сторожа удалось собрать 5 тыс. долларов, а за месяц сумма достигла 20 тыс. Ученики обналичили деньги и к дню рождения Фрэнсиса купили ему вишнево-красный джип.