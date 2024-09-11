В Новгороде нашли берестяную грамоту с пожеланием адресату удавиться

В одной из средневековых берестяных грамот, найденных на раскопках в Великом Новгороде, автор пожелал адресату удавиться. Об этом в Новгородском музее-заповеднике рассказала ученая Елена Рыбина, подводя итоги текущего полевого сезона, сообщает N+1.
Документ, о котором идет речь, состоит лишь из пяти слов — адресной формулы, согласно которой письмо отправлено неким Прокошей некоему Нечаю, и глагола «удовися». Возможно, это угроза, хотя ученые не исключают, что речь может идти о детской шутке.
Всего за текущий полевой сезон в Новгороде обнаружили 40 берестяных грамот, еще одну нашли в Старой Руссе. Среди них финансовые документы, касающиеся сбора долгов, налогов и дани, учебные азбуки, черновик завещания и письма. Большинство артефактов датируются XII веком.
Не все их авторы столь же грубы, как Прокоша. К примеру, в одной из грамот писец по имени Рошка сопроводил свою просьбу к Степану сразу несколькими вежливыми фразами.
В другой грамоте упоминается испытание водой, которое грозило некоему Дедославу. Речь идет о древней процедуре изобличения преступника, когда обвиняемого бросали связанным в воду и признавали виновным, если вода не принимала его.
Предварительный анализ найденных документов позволил выделить несколько имен, которые раньше не встречались в берестяных грамотах. Среди них Братила, Жидил, Квас, Братогость, Синица, Прибыш и Провош.
Первую берестяную грамоту нашли в 1951 году участники Новгородской археологической экспедиции. К настоящему моменту обнаружено более 1200 таких документов в 13 городах. Лидирует по числу грамот Великий Новгород, в котором на конец прошлого года ученые нашли 1172 артефакта. На втором месте другой крупный город Новгородской земли — Старая Русса, из которой на начало этого года были известны 58 грамот.