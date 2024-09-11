«Такой же отбитый, только постарше»: вышел тизер сериала «Урок» c Юрой Борисовым

Сегодня / 17:26
В Новгороде нашли берестяную грамоту с пожеланием адресату удавиться
Сегодня / 18:40
Американские школьники подарили сторожу машину его мечты — красный Jeep Wrangler
Сегодня / 18:22
Иран предложил отказаться от границ между исламскими странами по примеру Евросоюза
Сегодня / 16:50
Campbell’s уберет из своего названия слово «суп» спустя столетие
Обновлено сегодня в 16:37
Фильму о Борисе Рыжем отказали в прокатном удостоверении. В Минкульте объяснили это «иными случаями»
Сегодня / 16:29
Патриарх Кирилл: развитие ИИ без веры в Бога приближает апокалипсис
Сегодня / 15:57
Из приграничья Курской области эвакуировали 150 тыс. человек
Сегодня / 15:33
Prime показал дебютный трейлер сериала «Цитадель: Диана»
Сегодня / 15:25
Билет на поезд высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом будет стоить 10 тыс. рублей
Сегодня / 14:58
Возвращение скетч-шоу «Наша Russia» оказалось полнометражным мюзиклом
Сегодня / 14:58
В России выпустили первое учебное пособие по изучению БПЛА на уроках труда
Сегодня / 14:50
В Японии мужчину арестовали за телефонный сталкинг собственной жены
Сегодня / 14:35
В зоопарке Новосибирска родился детеныш дальневосточного леопарда
Сегодня / 13:40
Челси Фрай из «Покерфейса» снимется в новом сериале по вселенной «Офиса»
Сегодня / 11:55
«Ледниковый период-6» находится в разработке
Сегодня / 11:51
«Кинопоиск» оштрафовали на 10 млн рублей за пропаганду ЛГБТ* и педофилии
Сегодня / 10:14
Дейв Грол объявил, что у него родилась внебрачная дочь
Сегодня / 10:07
В больнице скончался парень, поджегший угандийскую бегунью Чептегеи
Сегодня / 10:03
Тейлор Свифт поддержала кандидатуру Камалы Харрис на президентских выборах
Сегодня / 09:17
Сын Честера Беннингтона пожаловался на угрозы после критики новой вокалистки Linkin Park
Сегодня / 08:48
Дени Вильнев заявил, что третья «Дюна» не станет частью трилогии
Сегодня / 03:24
Ариана ДеБос в роли теряющего разум повара — в трейлере триллера «House of Spoils»
Сегодня / 02:39
Китаянка заставила сына работать, чтобы тот вернулся к учебе. Парень разбогател и бросил школу
Сегодня / 01:27
В сети появился новый трейлер «Дикого робота» — мультфильма от создателей «Как приручить дракона»
Сегодня / 00:36
Бэд Банни появится в сиквеле «Счастливчика Гилмора»
Вчера / 23:37
Продюсер «Тренера Картера» снимет документальный сериал о певице Джессике Симпсон
Вчера / 22:04
Умер актер театра и кино Александр Голубев
Вчера / 21:03
Вечеринка превращается в кошмар в трейлере комедийного хоррора «То, что внутри»
Вчера / 20:11
Шон Комбс выплатит 100 млн долларов по очередному делу о сексуализированных домогательствах
Вчера / 19:49
Фильм о юности Сталина поставят по сценарию авторов «Иды», «Лимонова» и «Фрагментов женщины»
Вчера / 18:58
Sony официально представила PlayStation 5 Pro
Вчера / 18:35
В Москве мужчина установил скрытые камеры в квартире, чтобы следить за арендаторшами
Вчера / 17:59
Селена Гомес рассказала, что не может родить детей по состоянию здоровья
Вчера / 17:06
Звезда «Дивергента» Шейлин Вудли сыграет в байопике о Дженис Джоплин
Вчера / 16:40
Forbes: РКН намерен потратить около 60 млрд рублей, чтобы обновить системы замедления трафика

«Такой же отбитый, только постарше»: вышел тизер сериала «Урок» c Юрой Борисовым

Сегодня в 17:03

Онлайн-кинотеатр Okko показал тизер драмеди «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым. Сериал от MEM Cinema Production появится на платформе в 2025 году.

В центре сюжета находится герой Борисова — некогда успешный рэпер Антон теряет в автокатастрофе девушку и привлекательную карьеру, проводит год в наркологической клинике и вынужденно возвращается в родную провинцию. Старший брат Константин предлагает ему помощь, но с одним условием: бывшей звезде сцены нужно поработать в районной школе и найти общий язык с подростками.

«Какой урок можно вынести из общения с бунтующим, свободолюбивым учителем, у которого в жизни всё идет не так? Сможет ли такой учитель повлиять на подростков и изменить их судьбы, пока его собственная жизнь еще не разрушена окончательно?», — нагоняют интригу авторы проекта.

Брата главного героя сыграл Даниил Воробьев («Триггер. Фильм»), вместе с ними на экране появятся Ольга Лерман («Поехавшая»), Полина Денисова («Папины дочки. Новые»), Алена Долголенко («Легенды „Орленка“»), Елизавета Карякина («Онегин») и другие.

Режиссером стал постановщик «Оливье и роботы» Сергей Филатов.

На этой неделе первые эпизоды показали в программе фестиваля «Новый сезон», который проходит с 9 по 14 сентября в Розе Хутор. На сцене сериал представили генпродюсер кинокомпании MEM Cinema Production Давид Цаллаев, актеры Юра Борисов, Даниил Воробьев и Полина Денисова, а также генпродюсер Okko Гавриил Гордеев.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами