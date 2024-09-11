«Такой же отбитый, только постарше»: вышел тизер сериала «Урок» c Юрой Борисовым

Онлайн-кинотеатр Okko показал тизер драмеди «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым. Сериал от MEM Cinema Production появится на платформе в 2025 году.
В центре сюжета находится герой Борисова — некогда успешный рэпер Антон теряет в автокатастрофе девушку и привлекательную карьеру, проводит год в наркологической клинике и вынужденно возвращается в родную провинцию. Старший брат Константин предлагает ему помощь, но с одним условием: бывшей звезде сцены нужно поработать в районной школе и найти общий язык с подростками.
«Какой урок можно вынести из общения с бунтующим, свободолюбивым учителем, у которого в жизни всё идет не так? Сможет ли такой учитель повлиять на подростков и изменить их судьбы, пока его собственная жизнь еще не разрушена окончательно?», — нагоняют интригу авторы проекта.
Брата главного героя сыграл Даниил Воробьев («Триггер. Фильм»), вместе с ними на экране появятся Ольга Лерман («Поехавшая»), Полина Денисова («Папины дочки. Новые»), Алена Долголенко («Легенды „Орленка“»), Елизавета Карякина («Онегин») и другие.
Режиссером стал постановщик «Оливье и роботы» Сергей Филатов.
На этой неделе первые эпизоды показали в программе фестиваля «Новый сезон», который проходит с 9 по 14 сентября в Розе Хутор. На сцене сериал представили генпродюсер кинокомпании MEM Cinema Production Давид Цаллаев, актеры Юра Борисов, Даниил Воробьев и Полина Денисова, а также генпродюсер Okko Гавриил Гордеев.