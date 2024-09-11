Campbell’s уберет из своего названия слово «суп» спустя столетие

Руководство Campbell Soup Company решило отказаться от слова «суп» в своем названии спустя более 100 лет существования, передает The Guardian.

Главный исполнительный директор Марк Клаус заявил, что решение переименовать компанию в Campbell’s Company является частью смещения фокуса на другие продукты бренда.

Клаус уточнил, что инвесторы проголосуют за смену названия на ежегодном собрании в ноябре, отметив, что новое имя будет лучше отражать растущую линейку продуктов Campbell, которая также включает крекеры Goldfish, чипсы Cape Cod, напитки V8 и соусы Prego.