Патриарх Кирилл: развитие ИИ без веры в Бога приближает апокалипсис

Патриарх Кирилл убежден в надвигающейся катастрофе для человечества, если развитие искусственного интеллекта не будет сопряжено с верой в Бога. Об этом он заявил на культурном форуме в Петербурге, его слова цитирует «Интерфакс».

«Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса», — считает глава Русской православной церкви.

По его словам, человечество будет развиваться только по мере нарастания веры и нравственного чувства.

«Если вера и нравственная составляющая будут ослабевать, то можно ожидать самых страшных последствий внедрения искусственного интеллекта», — подчеркнул священнослужитель.

«Мы приближаемся к апокалиптическому времени, вот это нужно всем нам осознавать ясно. И единственный выход из этого возможного кризиса — это вера в Бога, громко говорю на весь мир. Отказываемся от веры в Бога, опять опускаемся в эти дарвинистические и марксистские концепции — ничего не получится».

Кроме того, Кирилл уверен в необходимости контроля человека над ИИ, а возможность самовоспроизведения виртуального разума ему кажется опасной для человечества.

«Все, что касается искусственного интеллекта, — эта тема еще до конца не понята и не осознана. Есть, конечно, и апокалиптические страшилки, когда искусственный интеллект берет власть над всем человечеством <…>, но само по себе понятие ИИ, конечно, заставляет подумать о многих возможных последствиях применения этого механизма или инструмента», — сказал он.