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Из приграничья Курской области эвакуировали 150 тыс. человек

Сегодня в 15:57
Фото: Anadolu/Getty Images

Более 150 тыс. жителей Курской области «переселены в безопасные районы», заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов на итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства.

Предварительно, в восьми приграничных районах области пострадали 94 предприятия, отметил он.

Бои в Курской области рядом с украинской границей идут с 6 августа. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что военные силы Украины контролируют 28 населенных пунктов в регионе. Тогда он отмечал, что эвакуации подлежат около 180 тыс. человек.

22 августа Смирнов сказал, что из приграничья Курской области выехали 133 тыс. человек, остаются на этой территории около 20 тыс. жителей.

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