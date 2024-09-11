Из приграничья Курской области эвакуировали 150 тыс. человек

Бои в Курской области рядом с украинской границей идут с 6 августа. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что военные силы Украины контролируют 28 населенных пунктов в регионе. Тогда он отмечал, что эвакуации подлежат около 180 тыс. человек.