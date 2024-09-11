Билет на поезд высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом будет стоить 10 тыс. рублей

Билет на поезд новой железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом будет стоить около 10 тыс. рублей. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на Восточном экономическом форуме, его цитирует ТАСС.

«Согласно [финансовой] модели, билет примерно будет стоить в пределах 10 тыс. рублей», — сказал он.

По словам чиновника, в проект вложены «достаточно серьезные» средства: строительство оценивают в 1,5 трлн рублей, а вместе с сопутствующими затратами — в 1,755 трлн рублей.

Новая цена в два раза дороже предварительной, которую РБК сообщали источники в Минтрансе и Минэкономразвития.

Также она значительно превышает текущую стоимость среднего билета на «Сапсан» — на эконом-места их продают за цену от 4000 до 8000 рублей.

Запуск ВСМ должен состояться в 2028 году. Пассажиров будет везти новый состав «Белый кречет», разработанный специально для магистрали. Поезда будут отправляться с Ленинградского вокзала, как пригородные электрички, и делать остановки на «Рижской», «Петровско-Разумовской» и станции «Зеленоград — Крюково», а также в Твери и Великом Новгороде.