Prime показал дебютный трейлер сериала «Цитадель: Диана»

Prime Video выпустил полноценный трейлер шпионского сериала «Цитадель: Диана» — спин-оффа сериала братьев Руссо, создателей фильмов «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Премьера проекта состоится 10 октября.

Сюжет шоу разворачивается в Милане в 2030 году. Восемь лет назад агентство «Цитадель» было уничтожено могущественным синдикатом «Мантикора». С тех пор Диана Кавальери (Матильда Де Анджелис), агент «Цитадели» под прикрытием, остается в тылу врага в качестве двойного агента.

Когда она наконец видит возможность исчезнуть, ей приходится довериться самому неожиданному союзнику — Эдо Зани (Лоренцо Червазио), наследнику «Мантикоры», и Этторе Зани (Маурицио Ломбарди), который борется за лидерство с другими европейскими семьями.

Режиссером выступил итальянец Арнальдо Катинари. Также в актерский состав вошли Жюлия Пьятон, Текла Ретен, Джордана Фаджано, Даниель Паолони, Бернхард Шюц и Филиппо Нигро.