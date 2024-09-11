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Возвращение скетч-шоу «Наша Russia» оказалось полнометражным мюзиклом

Сегодня в 14:58
Фото: «Кинопоиск»

ТНТ и «Кинопоиск» анонсировали полнометражный мюзикл по шоу «Наша Russia». Комедия появится 8 марта в эфире телеканала и на стриминговой площадке. Об этом сообщили представители платформы.

Фильм получил название «Наша Раша. 8 марта» и приурочен к Международному женскому дню. Сюжет представит веселые размышления героев Михаила Галустяна и Сергея Светлакова о женщинах и самом празднике и будет состоять из тематических скетчей со знакомыми персонажами и музыкальных клипов, в которых появятся известные артисты, в частности Григорий Лепс и Филипп Киркоров.

Креативный продюсер проекта Андрей Шелков объясняет выбор темы тем, что «в течение года есть лишь два праздника, подходящих под данную концепцию, — Новый год и 8 Марта», поэтому второй праздничный фильм ТНТ выйдет именно в эту дату.

Соавтор сценария Михаил Галустян выразил надежду: эксперимент порадует зрителей.

Представители «Кинопоиска» подчеркнули, что прошлый фильм ТНТ, новогодняя комедия «Иван Васильевич меняет всё», оказался одной из главных премьер январских выходных на обеих площадках. Его суммарный охват на телевидении и в сети составил 42,5 млн человек, а на стриминге он попал в топ-2 фильмов и сериалов среди подписчиков.

В прошлом ТНТ уже возвращал сериал «Наша Russia» на экраны, но в виде двух отдельных скетч-шоу — «Галустян+» и «Светлаков+». Первое получило 21 выпуск в 2022–2023 годах, а второе — лишь 12 серий в 2024-м. Пользователи «Кинопоиска» оценили оба одинаково низко — на 4,3 балла.

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