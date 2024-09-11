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В России выпустили первое учебное пособие по изучению БПЛА на уроках труда

Сегодня в 14:58
Фото: Ian Usher/Unsplash

Издательство «Просвещение» и ГК «Геоскан» выпустили первое учебное пособие по беспилотникам для школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Просвещения».

БПЛА будут изучать в 8–9-х классах на уроках труда в модуле «Робототехника». В пособии рассказано о классификации и устройстве беспилотников, основах ручного пилотирования, трендах и профессиях в отрасли.

«Важно ориентировать обучающихся на осознанный выбор инженерных профессий. Для этого созданы все условия», — отметила вице-президентка по издательской деятельности «Просвещения» Виктория Копылова. По ее словам, в большинстве школ РФ классы уже укомплектованы для занятий по изучению БПЛА.

Учебное пособие разработано для реализации федерального проекта «Кадры для БАС» (беспилотных автоматизированных систем). В ходе проекта в 2024 году навыкам работы с беспилотниками будут обучать в 523 школах и 30 колледжах из 30 российских регионов.

После старта военной операции на Украине в России началась милитаризация образования. С сентября 2023-го в школы вернули начальную военную подготовку, с сентября 2024-го вместо ОБЖ там начли преподавать ОБЗЖ («Основы безопасности и защиты Родины»). Участников военной операции привлекают в качестве учителей.

В июне 2024 года министр науки и высшего образования Валерий Фальков сказал, что программы по управлению беспилотниками разрабатывают в 70 российских университетах. По словам министра, государству нужны около 1 млн специалистов, умеющих обращаться с БПЛА.

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