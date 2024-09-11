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В Японии мужчину арестовали за телефонный сталкинг собственной жены

Сегодня в 14:50
Фото: Andrew Guan/Unsplash

Полиция японского города Амагасаки задержала мужчину, который ежедневно звонил своей жене около 100 раз. Во время звонков он ничего не произносил и просто дышал в трубку. Об этом рассказало издание Sora News.

Загадочные звонки начали поступать на телефон 31-летней японки в начале июля. Каждый раз, когда она брала трубку, она слышала на другом конце линии лишь тяжелое дыхание. Как отмечает издание, женщина не могла заблокировать абонента, так как его номер не отображался на ее телефоне.

Со временем звонки участились — в какой‑то момент их количество достигло 100 в день. Пострадавшая обратилась в полицию, которая провела расследование и выяснила, что все это время женщину донимал ее собственный муж.

Его арестовали по обвинению в преследовании. Мужчина объяснил свои действия желанием выразить чувства — молчание во время звонков, по его словам, символизировало его любовь к жене.

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