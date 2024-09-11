Челси Фрай из «Покерфейса» снимется в новом сериале по вселенной «Офиса»

Челси Фрай («Покерфейс», «Уборщица»), Мелвин Грегг («Американский вандал», «Снегопад») и Рамона Янг («Я никогда не…», «Диета из Санта-Клариты») снимутся в сериале вместе с Доналлом Глисоном и Сабриной Импаччаторе, об участии которых стало известно ранее.

Как уже сообщалось, шоу не станет перезагрузкой или спин-оффом американского «Офиса», а скорее новым мокьюментари с другим актерским составом, действие которого происходит в той же вселенной. В настоящее время сериал носит название «The Paper», но официально оно пока не объявлено.