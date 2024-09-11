В зоопарке Новосибирска родился детеныш дальневосточного леопарда

В Новосибирском зоопарке показали детеныша дальневосточного леопарда. Представители зоосада опубликовали его фото и видео.

Ребенок появился у молодой пары кошачьих Хиллари и Давы в конце июля. Первое время мама не подпускала сотрудников к деточке, так что они не могли даже осмотреть ее и узнать пол. Лишь в конце августа ветеринарам удалось получить доступ к новорожденной и узнать, что это самочка.

Имя девочке пока не дали, она стала первенцем пары. Хиллари по-прежнему старается прятать ее от посторонних, кормит молоком и начинает знакомить со взрослой едой.

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«Котенок нашей пары бесценен. Это единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России», — отметила заместитель директора по научной работе зоопарка Ольга Шило.

По словам сотрудницы, Хиллари родилась под опекой новосибирских сотрудников, а ее самец Дава приехал из Московского зоопарка, его отец Николай попал под опеку сотрудников с воли.

«Зоопарки уже давно не изымают животных из природы. Так делается только в случае, если животному угрожает опасность и его надо спасать. С Николаем как раз был такой случай. И для зоологических парков он стал основателем новой генетической линии дальневосточных леопардов», — пояснила Шило.