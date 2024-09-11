«Ледниковый период-6» находится в разработке

Продолжение «Ледникового периода» находится в разработке. Об этом в подкасте NPR рассказал актер Джон Легуизамо, озвучивший ленивца Сида в серии мультфильмов.

Артист отреагировал на слова ведущего о том, что его сын очень любит популярную франшизу, но не стал раскрывать подробностей проекта. «Я так рад слышать это. Мы собираемся снимать „Ледниковый период-6“!» — сказал Легуизамо голосом популярного персонажа.

Производство новой части осложняется тем, что создавшая франшизу мультипликационная студия Blue Sky была закрыта корпорацией Disney в апреле 2021 года. Владение компанией перешло к гиганту индустрии в результате покупки 20th Century Fox в 2019 году.

Причиной решения тогда называли экономический удар пандемии коронавируса. Из‑за этого студии не удалось выпустить в кинотеатрах последний проект «Нимона», который в итоге был выкуплен Netflix и получил высокие оценки кинокритиков.

Впрочем, Disney удалось пополнить франшизу без участия Blue Sky. В 2022 году на Disney+ вышел мультфильм «Ледниковый период: Приключения Бака» об опоссуме Баке Уайлде. Его сделали 20th Century Animation и Bardel Entertainment без участия продюсеров оригинала.