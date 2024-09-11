Тейлор Свифт поддержала кандидатуру Камалы Харрис на президентских выборах

Тейлор Свифт выступила в поддержку Камалы Харрис на выборах президента США. Пост с обещанием проголосовать за нее певица оставила в своем инстаграме*.
«Я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Вальца на президентских выборах 2024 года. Я голосую за Харрис, потому что она борется за необходимые права и дела», — написала артистка.
«Считаю ее уверенным в себе, талантливым лидером и верю, что мы сможем добиться гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить спокойствие, а не хаос. Меня очень порадовал и впечатлил ее выбор кандидата Тима Вальца, который на протяжении десятилетий отстаивает права ЛГБТК+**, ЭКО и право женщины на собственное тело», — пояснила она.
Свифт отметила, что посмотрела прошедшие этим утром дебаты Харрис и Трампа и оценила программы обоих кандидатов, а также предложила своим американским подписчикам сделать то же самое.
Кроме того, музыкантша вспомнила и об ИИ-сгенерированных изображениях из соцсетей Трампа, на которых она якобы поддержала его кандидатуру.
«Ситуация заставила меня всерьез опасаться ИИ и дезинформации. Я решила, что мой выбор должен быть известен публично. Самый простой способ борьбы с дезинформацией — это правда», — добавила артистка.
В конце обращения Свифт подчеркнула, что ознакомилась с доступной информацией и сделала свой выбора, а также призвала американцев регистрироваться на голосование.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
** Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.