Тейлор Свифт поддержала кандидатуру Камалы Харрис на президентских выборах

Тейлор Свифт выступила в поддержку Камалы Харрис на выборах президента США. Пост с обещанием проголосовать за нее певица оставила в своем инстаграме*.

«Я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Вальца на президентских выборах 2024 года. Я голосую за Харрис, потому что она борется за необходимые права и дела», — написала артистка.

«Считаю ее уверенным в себе, талантливым лидером и верю, что мы сможем добиться гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить спокойствие, а не хаос. Меня очень порадовал и впечатлил ее выбор кандидата Тима Вальца, который на протяжении десятилетий отстаивает права ЛГБТК+**, ЭКО и право женщины на собственное тело», — пояснила она.

Свифт отметила, что посмотрела прошедшие этим утром дебаты Харрис и Трампа и оценила программы обоих кандидатов, а также предложила своим американским подписчикам сделать то же самое.

Кроме того, музыкантша вспомнила и об ИИ-сгенерированных изображениях из соцсетей Трампа, на которых она якобы поддержала его кандидатуру.

«Ситуация заставила меня всерьез опасаться ИИ и дезинформации. Я решила, что мой выбор должен быть известен публично. Самый простой способ борьбы с дезинформацией — это правда», — добавила артистка.

В конце обращения Свифт подчеркнула, что ознакомилась с доступной информацией и сделала свой выбора, а также призвала американцев регистрироваться на голосование.

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