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«Кинопоиск» оштрафовали на 10 млн рублей за пропаганду ЛГБТ* и педофилии

Сегодня в 11:51
Фото: кадр из фильма «Любовь»/Wild Bunch

Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на 10 млн рублей по делам о пропаганде ЛГБТ* и педофилии. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

По первому протоколу сервис получил штраф в размере 3 млн рублей, а по второму — 7 млн. Поводом для административного дела стал показ фильма «Любовь» Гаспара Ноэ, в котором есть интимная сцена с 16-летней героиней.

Ранее генерального директора «Кинопоиска» Александра Дунаевского оштрафовали на 800 тыс. из‑за того же фильма.

Представители «Кинопоиска» заявили, что «уголовный кодекс четко определяет возраст согласия — 16 лет». «Сексуальная связь с лицом, достигшим такого возраста, не считается преступлением», — отметили они, добавив, что в сцене нет принуждения или насилия.

Премьера «Любви» состоялась в 2015 году. По сюжету молодая пара решает впустить в свои отношения вторую девушку, которая вскоре беременеет. «Общий сюжет фильма заключается в страданиях и переживаниях главного героя по поводу своей измены, самоосуждения себя за факт измены и развратной жизни, а также ностальгии по своим отношениям с возлюбленной», — пояснили в онлайн-кинотеатре.

В июле 2023-го «Кинопоиск» оштрафовали на миллион рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ* без возрастной маркировки 18+. Суд усмотрел нарушения в демонстрации «Дневника Бриджит Джонс», «Жадности», «Английского цирюльника», «Идеальных незнакомцев» и не только.

* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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