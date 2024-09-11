В больнице скончался парень, поджегший угандийскую бегунью Чептегеи

В Кении скончался бывший парень угандийской бегуньи Ребекки Чептегеи. В ходе конфликта оба получили фатальные ожоги. О смерти сообщил представитель больницы, пишет Би-би-си.

Диксон Ндиема напал на участницу Олимпиады 3 сентября. Он пробрался в дом девушки с пятилитровой канистрой бензина, облил жидкостью и поджег. Часть горючей смеси попала на его одежду и тоже загорелась.

Поводом для конфликта стал земельный участок, где Чептегеи жила и тренировалась. Скорую помощь вызвали соседи, встревоженные криками и встретившие бегущую по улице пострадавшую.

В итоге инцидента пара была доставлена в реанимацию с тяжелыми ожогами: тело угандийки пострадало более чем на 80%, а мужчины — на 40%. Чептегеи скончалась от травм в эти выходные.

«У Ндиемы развилась дыхательная недостаточность в результате сильных ожогов дыхательных путей и сепсиса, что привело к смерти несмотря на меры по спасению жизни», — говорится в пресс-релизе больницы.

Министр спорта Кении Муркомен заявил, что гибель Чептегеи «стала суровым напоминанием о том, что мы должны делать больше для борьбы с гендерным насилием в нашем обществе, которое в последние годы подняло свою уродливую голову в элитных спортивных кругах».

Чептегеи представляла Уганду на Олимпиаде в Париже. Бегунья заняла 44-е место в женском марафоне на длинной дистанции.

В 2021 году 25-летняя кенийская бегунья-олимпийка Агнес Тироп была найдена мертвой в своем доме с ножевыми ранениями на шее. Ее убийцей стал муж Ибрагим Ротич.