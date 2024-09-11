Дейв Грол объявил, что у него родилась внебрачная дочь

Лидер рок-группы Foo Fighters Дейв Грол рассказал, планирует быть «любящим и поддерживающим родителем» для своей новой дочери, рожденной вне брака.

«Недавно я стал отцом дочери, рожденной вне брака. Я планирую быть для нее любящим и поддерживающим родителем», — написал 55-летний музыкант в своем инстаграме*.

Грол подчеркнул, что любит свою семью и делает «все возможное, чтобы вернуть их доверие и заслужить их прощение». «Мы благодарны за ваше внимание ко всем детям, которых это касается, и за то, что мы вместе движемся вперед. Дейв», — добавил он.

С 2003 года Грол женат на режиссерке Джордин Блум, с которой у него три дочери: 18-летняя Вайолет, 15-летняя Харпер и 10-летняя Офелия. Ранее, с 1994 по 1997 год, артист был женат на фотографе Дженнифер Янгблад, и, по слухам, причиной их развода стала измена.

Грол играл на барабанах в легендарной гранж-группе Nirvana с 1990 года до смерти Курта Кобейна в 1994-м. Позже он основал Foo Fighters, которая считается одной из самых успешных рок-групп последних десятилетий.