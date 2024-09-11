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Сын Честера Беннингтона пожаловался на угрозы после критики новой вокалистки Linkin Park

Сегодня в 09:17
Фото: @thepicturepiecesarchive

Спустя день после того, как Джейми Беннингтон, сын покойного вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона, раскритиковал группу за решение взять новую вокалистку Эмили Армстронг, 28-летний мужчина пожаловался на угрозы со стороны поклонников группы.

«Все эти люди подходят ко мне и говорят: „Ты не знаешь, что подумал бы твой отец“», — поделился младший Беннингтон в инстаграме*.

«Вы приходите в комментарии к моим постам и трансляциям и говорите, чтобы я покончил с собой, что я ужасен, что мой отец не ценил меня. Что вы несете? Вам было наплевать, когда он умер. Если бы вам было не насрать, вы бы поняли, в чем проблема. Вы бы поняли, почему все это неправильно. Я понимаю, потому что я его ребенок», — написал Джейми.

Теперь младший Беннингтон заявил, что не чувствует себя в безопасности, подчеркнув, что он все же должен посетить предстоящее шоу коллектива в Лос-Анджелесе.

«Есть достаточно людей, которым я не нравлюсь. Многие сейчас говорят мне ужасные вещи. Честно, я не думаю, что буду чувствовать себя в безопасности, если пойду на концерт по общему билету, потому что я не знаю, кто будет рядом со мной. Я не знаю, кто меня узнает или возьмет на себя смелость агрессивно реагировать на меня, когда я просто приду посмотреть шоу. Но мне нужно его увидеть», — сообщил он.

«Я считаю необходимым признать серьезность моего положения и то, как люди предпочитают взаимодействовать со мной. Многие из фанатов Linkin Park, которые будут присутствовать на концерте, ведут себя жестоко, странно и агрессивно», — продолжил сын фронтмена. «Если со мной или моим партнером что‑то случится во время концерта, это будет на совести Linkin Park», — предупредил Джейми.

Накануне он раскритиковал решение группы пригласить Эмили Армстронг в качестве вокалистки. Он обратился к прошлому новой участницы музыкального коллектива, посвятив этому пост в соцсетях.

Беннингтон обвинил гитариста и одного из создателей Linkin Park Майка Шиноду в том, что тот «тихо стер жизнь и наследие его отца в режиме реального времени». Он напомнил о связях Армстронг с Церковью саентологии и ее поддержке актера Дэнни Мастерсона, которого в прошлом году приговорили к 30 годам лишения свободы за изнасилование двух женщин.

Ранее вокалист The Mars Volta Седрик Бикслер-Завала и его жена Крисси Карнелл Бикслер, одна из нескольких женщин, обвинивших Мастерсона в сексуализированном насилии, также выступили против Армстронг. Бикслер-Завала написал в соцсетях группы Dead Sara, в которой ранее пела Армстронг: «Знают ли твои фанаты о твоем друге Дэнни Мастерсоне? Твоем друге-насильнике?»

6 сентября Армстронг выступила с заявлением относительно поддержки Мастерсона и заверила, что не одобряет насилия. «Меня попросили поддержать человека, которого я считала другом, на судебном заседании, и я пошла на одно из ранних слушаний в качестве наблюдателя. Вскоре после этого я поняла, что не должна была этого делать», — написала она.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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