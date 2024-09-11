Сын Честера Беннингтона пожаловался на угрозы после критики новой вокалистки Linkin Park

Спустя день после того, как Джейми Беннингтон, сын покойного вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона, раскритиковал группу за решение взять новую вокалистку Эмили Армстронг, 28-летний мужчина пожаловался на угрозы со стороны поклонников группы.

«Все эти люди подходят ко мне и говорят: „Ты не знаешь, что подумал бы твой отец“», — поделился младший Беннингтон в инстаграме*.

«Вы приходите в комментарии к моим постам и трансляциям и говорите, чтобы я покончил с собой, что я ужасен, что мой отец не ценил меня. Что вы несете? Вам было наплевать, когда он умер. Если бы вам было не насрать, вы бы поняли, в чем проблема. Вы бы поняли, почему все это неправильно. Я понимаю, потому что я его ребенок», — написал Джейми.

Теперь младший Беннингтон заявил, что не чувствует себя в безопасности, подчеркнув, что он все же должен посетить предстоящее шоу коллектива в Лос-Анджелесе.

«Есть достаточно людей, которым я не нравлюсь. Многие сейчас говорят мне ужасные вещи. Честно, я не думаю, что буду чувствовать себя в безопасности, если пойду на концерт по общему билету, потому что я не знаю, кто будет рядом со мной. Я не знаю, кто меня узнает или возьмет на себя смелость агрессивно реагировать на меня, когда я просто приду посмотреть шоу. Но мне нужно его увидеть», — сообщил он.

«Я считаю необходимым признать серьезность моего положения и то, как люди предпочитают взаимодействовать со мной. Многие из фанатов Linkin Park, которые будут присутствовать на концерте, ведут себя жестоко, странно и агрессивно», — продолжил сын фронтмена. «Если со мной или моим партнером что‑то случится во время концерта, это будет на совести Linkin Park», — предупредил Джейми.

Накануне он раскритиковал решение группы пригласить Эмили Армстронг в качестве вокалистки. Он обратился к прошлому новой участницы музыкального коллектива, посвятив этому пост в соцсетях.

Беннингтон обвинил гитариста и одного из создателей Linkin Park Майка Шиноду в том, что тот «тихо стер жизнь и наследие его отца в режиме реального времени». Он напомнил о связях Армстронг с Церковью саентологии и ее поддержке актера Дэнни Мастерсона, которого в прошлом году приговорили к 30 годам лишения свободы за изнасилование двух женщин.

Ранее вокалист The Mars Volta Седрик Бикслер-Завала и его жена Крисси Карнелл Бикслер, одна из нескольких женщин, обвинивших Мастерсона в сексуализированном насилии, также выступили против Армстронг. Бикслер-Завала написал в соцсетях группы Dead Sara, в которой ранее пела Армстронг: «Знают ли твои фанаты о твоем друге Дэнни Мастерсоне? Твоем друге-насильнике?»

6 сентября Армстронг выступила с заявлением относительно поддержки Мастерсона и заверила, что не одобряет насилия. «Меня попросили поддержать человека, которого я считала другом, на судебном заседании, и я пошла на одно из ранних слушаний в качестве наблюдателя. Вскоре после этого я поняла, что не должна была этого делать», — написала она.