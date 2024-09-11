Дени Вильнев заявил, что третья «Дюна» не станет частью трилогии

На подкасте Vanity Fair «Little Gold Men» создатель фильмов «Дюна» и «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнев рассказал, что в его глазах предстоящий третий фильм по роману Фрэнка Герберта «Мессия Дюны» не будет завершением трилогии.

«Во-первых, важно, чтобы люди поняли, что для меня это был настоящий диптих», — сказал Вильнев о первых двух частях «Дюны».

«Это была пара фильмов, которые стали бы адаптацией первой книги. Это уже сделано и закончено. Если я сниму третий фильм, который сейчас находится в процессе написания, это не будет трилогией. Странно так говорить, но если я вернусь к этому, то только для того, чтобы сделать что‑то, что будет отличаться и иметь самобытность», — отметил постановщик.

Действие «Мессии Дюны» происходит через 12 лет после событий первого романа «Дюны», поэтому экранизация, скорее всего, должна будет состарить молодой актерский состав Вильнева, в который входят Тимоте Шаламе, Зендая, Флоренс Пью и другие. Режиссер ответил: «Я знаю, как это сделать», когда его спросили, как он планирует состарить актеров, но не стал делиться подробностями своего плана.

Вильнев давно выражал заинтересованность в создании третьего фильма «Дюны» и часто говорил, что это будет его последняя работа во франшизе. Литературная серия Герберта продолжилась еще несколькими романами, и Вильнев сказал, что не против, если франшизу возьмут на себя другие режиссеры.

«Послушайте, если „Мессия Дюны“ состоится, для меня это будут уже долгие годы на Арракисе, и я бы с удовольствием занялся чем‑нибудь еще», — сказал он.