Ариана ДеБос в роли теряющего разум повара в трейлере триллера «House of Spoils»

Главную роль в фильме исполнила Ариана ДеБос, известная по «Вестсайдской истории» и «Миру Дикого Запада». Актриса сыграла амбициозного шеф-повара, открывающегр свой первый ресторан.

Заведение располагается в удаленном особняке, куда героиня налаживает поставки свежих продуктов прямо с ферм. Девушке приходится бороться с хаосом на кухне, сомнительным инвестором и неуверенностью в собственных силах.

Однако все эти сложности на пути специалистки оказываются мелочью, когда она сталкивается с могущественным духом предыдущего владельца поместья. Он угрожает планам повара и пытается свести ее с ума.