Ариана ДеБос в роли теряющего разум повара в трейлере триллера «House of Spoils»

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер триллера «House of Spoils», который выйдет на одноименном стриминговом сервисе 3 октября.
Главную роль в фильме исполнила Ариана ДеБос, известная по «Вестсайдской истории» и «Миру Дикого Запада». Актриса сыграла амбициозного шеф-повара, открывающегр свой первый ресторан.
Заведение располагается в удаленном особняке, куда героиня налаживает поставки свежих продуктов прямо с ферм. Девушке приходится бороться с хаосом на кухне, сомнительным инвестором и неуверенностью в собственных силах.
Однако все эти сложности на пути специалистки оказываются мелочью, когда она сталкивается с могущественным духом предыдущего владельца поместья. Он угрожает планам повара и пытается свести ее с ума.
По словам создателей «House of Spoils», грядущая лента будет «напряженным, психологическим и чувственным триллером, от которого сердца станут биться чаще, а рты наполнятся слюной».
Режиссерами и сценаристами картины выступили Бриджет Паларди и Даниэль Круди. Этот дуэт ранее снял мини-сериал «Противостояние» с Джеймсом Мардсеном и Одессой Янг, а также «Мунхэвен» с Домиником Монахэном и Эммой Макдональд.
Во втором совместном полнометражном проекте кинематографисток снялись звезда «Эйфории» Барби Феррейра и Ариан Моайед («Изобретая Анну», «Наследники»). Среди других артистов проекта — Мартон Чокаш («Кукушка», «Со вкусом можжевельника»), Амара Каран («Иллюзия превосходства») и Джереми Вилер («Бедные-несчастные»).
Продюсерами триллера стали Джейсон Блум и Грег Гилрет, на счету которых такие успешные хорроры как «М3ГАН» и «Конкретный убийца».