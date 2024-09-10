Китаянка заставила сына работать, чтобы тот вернулся к учебе. Парень разбогател и бросил школу

Вчера / 12:48
В Нижнем Новгороде задержали комика Диму Гаврилова по статье о возбуждении ненависти
Сегодня / 03:24
Ариана ДеБос в роли теряющего разум повара в трейлере триллера «House of Spoils»
Сегодня / 01:27
В сети появился новый трейлер «Дикого робота» — мультфильма от создателей «Как приручить дракона»
Сегодня / 00:36
Бэд Банни появится в сиквеле «Счастливчика Гилмора»
Вчера / 23:37
Продюсер «Тренера Картера» снимет документальный сериал о певице Джессике Симпсон
Вчера / 22:04
Умер актер театра и кино Александр Голубев
Вчера / 21:23
Фильму «Рыжий» Семена Серзина отказали в прокатном удостоверении
Вчера / 21:03
Вечеринка превращается в кошмар в трейлере комедийного хоррора «То, что внутри»
Вчера / 20:11
Шон Комбс выплатит 100 млн долларов по очередному делу о сексуализированных домогательствах
Вчера / 19:49
Фильм о юности Сталина поставят по сценарию авторов «Иды», «Лимонова» и «Фрагментов женщины»
Вчера / 18:58
Sony официально представила PlayStation 5 Pro
Вчера / 18:35
В Москве мужчина установил скрытые камеры в квартире, чтобы следить за арендаторшами
Вчера / 17:59
Селена Гомес рассказала, что не может родить детей по состоянию здоровья
Вчера / 17:06
Звезда «Дивергента» Шейлин Вудли сыграет в байопике о Дженис Джоплин
Вчера / 16:40
Forbes: РКН намерен потратить около 60 млрд рублей, чтобы обновить системы замедления трафика
Вчера / 16:28
«Привет, это Дональд Трамп»: вышел трейлер «Ученика»
Вчера / 16:17
В Гамбурге полиция задержала школьника, приняв его игрушечный пистолет за настоящий
Вчера / 15:47
Бейонсе отказалась от клипов, чтобы фанаты могли «сосредоточиться на голосе»
Вчера / 15:32
Первый альбом Oasis возглавил чарты спустя 30 лет после выхода
Вчера / 15:27
В Австралии планируют оградить детей от соцсетей
Вчера / 14:50
Суд Удмуртии обязал РЖД выплатить туристам 600 тыс. рублей за жару в вагоне
Вчера / 14:41
The White Stripes подали в суд на Дональда Трампа за использование песни «Seven Nation Army»
Вчера / 13:52
На Бали хотят запретить строить новые отели и виллы на два года
Вчера / 13:38
Гознак: сейчас только 10% платежей проходят через наличные, которые стали дороже для банков
Вчера / 12:40
Суд ЕС признал Apple налоговой должницей. Корпорация должна выплатить более 13 млрд евро
Вчера / 12:16
Amazon остановил производство продолжения «Благих знамений» из‑за обвинений против Нила Геймана
Вчера / 11:07
HBO начал поиски актеров для предстоящего сериала по «Гарри Поттеру»
Вчера / 10:57
Конструктор сайтов Wix прекратит работу в РФ с 12 сентября
Вчера / 10:10
Дестин Дэниел Креттон снимет «Человека-паука-4» с Томом Холландом
Вчера / 09:55
The Weeknd выложил клип на отрывок из новой песни, снятый на iPhone 16
Вчера / 08:58
Умер актер Джеймс Эрл Джонс, подаривший голос Дарту Вейдеру
9 сентября / 22:59
Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии
9 сентября / 22:34
iPhone 16 появятся на «Яндекс Маркете» по ценам от 90 тыс. рублей
9 сентября / 21:52
Сын Честера Беннингтона раскритиковал Linkin Park из‑за новой вокалистки
9 сентября / 20:58
Пять цветов, чип A18 и новая кнопка: что нового в iPhone 16

Китаянка заставила сына работать, чтобы тот вернулся к учебе. Парень разбогател и бросил школу

Сегодня в 02:39
Фото: Selwyn van Haaren/Unsplash

В Китае женщина отправила нерадивого сына-подростка готовить стрит-фуд в уличном ларьке в надежде, что парень познает тяготы рабочей жизни и всерьез возьмется за учебу. Но план матери провалился, сообщил South China Morning Post.

17-летний тинейджер заработал около 1400 долларов всего за десять дней. После этого он окончательно решил распрощаться со школой, где изучал кулинарное мастерство. По словам парня, «учеба бессмысленна».

«Он не хотел сталкиваться с трудностями в школе, поэтому я хотела, чтобы он вместо этого решал проблемы реальной жизни. Зарабатывать деньги нелегко», — поделилась мать подростка.

Она сама более трех лет продавала жареных цыплят в уличном киоске в Цзясине. Китаянка думала, что сына отпугнет ее образ жизни. Но парень проявил себя как очень старательный работник.

«Я не ожидала, что он так увлечется своей работой», — рассказала женщина. Она отметила, что сын просыпался каждое утро и начинал готовить еду в 9 утра. С работы школьник возвращался только в середине ночи.

Чтобы открыть собственный бизнес, мальчик модифицировал электрический велосипед. Его изобретательность и трудолюбие оказались щедро вознаграждены: у парня вскоре появились постоянные клиенты.

Теперь подросток надеется заработать с помощью своей закусочной на электрический трехколесных велосипед. Мать юного бизнесмена сперва была против того, чтобы он бросал школу, но в конце концов приняла решение сына.

«Если он не сможет жить так, как хочет, он не будет счастлив. Для меня главное, чтобы мой сын был здоров и счастлив. Мне нужно только посоветовать ему не совершать ничего противозаконного», — отметила женщина.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами