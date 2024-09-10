Китаянка заставила сына работать, чтобы тот вернулся к учебе. Парень разбогател и бросил школу

В Китае женщина отправила нерадивого сына-подростка готовить стрит-фуд в уличном ларьке в надежде, что парень познает тяготы рабочей жизни и всерьез возьмется за учебу. Но план матери провалился, сообщил South China Morning Post.

17-летний тинейджер заработал около 1400 долларов всего за десять дней. После этого он окончательно решил распрощаться со школой, где изучал кулинарное мастерство. По словам парня, «учеба бессмысленна».

«Он не хотел сталкиваться с трудностями в школе, поэтому я хотела, чтобы он вместо этого решал проблемы реальной жизни. Зарабатывать деньги нелегко», — поделилась мать подростка.

Она сама более трех лет продавала жареных цыплят в уличном киоске в Цзясине. Китаянка думала, что сына отпугнет ее образ жизни. Но парень проявил себя как очень старательный работник.

«Я не ожидала, что он так увлечется своей работой», — рассказала женщина. Она отметила, что сын просыпался каждое утро и начинал готовить еду в 9 утра. С работы школьник возвращался только в середине ночи.

Чтобы открыть собственный бизнес, мальчик модифицировал электрический велосипед. Его изобретательность и трудолюбие оказались щедро вознаграждены: у парня вскоре появились постоянные клиенты.

Теперь подросток надеется заработать с помощью своей закусочной на электрический трехколесных велосипед. Мать юного бизнесмена сперва была против того, чтобы он бросал школу, но в конце концов приняла решение сына.