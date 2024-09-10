На ютуб-канале Universal Pictures опубликовали новый трейлер мультфильма «Дикий робот» — новой работы создателей анимационных лент «Как приручить дракона» и «Кот в сапогах».

Проект выйдет на экраны кинотеатров 20 сентября. Он расскажет о роботе Роззуме, который в результате кораблекрушения попадает на необитаемый остров. В основу картины лег роман Питера Брауна.

Согласно ему, Роззум знакомится на острове с местными животными и учится выживать в экстремальных условиях. Однажды он встречает осиротевшего гусенка и обретает новый смысл жизни — быть приемным родителем птенца.