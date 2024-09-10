На ютуб-канале Universal Pictures опубликовали новый трейлер мультфильма «Дикий робот» — новой работы создателей анимационных лент «Как приручить дракона» и «Кот в сапогах».
Проект выйдет на экраны кинотеатров 20 сентября. Он расскажет о роботе Роззуме, который в результате кораблекрушения попадает на необитаемый остров. В основу картины лег роман Питера Брауна.
Согласно ему, Роззум знакомится на острове с местными животными и учится выживать в экстремальных условиях. Однажды он встречает осиротевшего гусенка и обретает новый смысл жизни — быть приемным родителем птенца.
Автором мультфильма выступил аниматор Крис Сандерс, снявший «Лило и Стич». Он срежиссировал картину и написал ее сценарий. Музыку к ленте написал Крис Бауэрс («Зеленая книга», «Король Ричард»).
Роли в «Диком роботе» озвучили Лупита Нионго («Черная Пантера», «Мы»), Педро Паскаль («Мандалорец», «The Last of Us»), Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик», «Один дома»), Билл Найи («Настоящая любовь», «Жить»), Кит Коннор («Рокетмен») и Стефани Сюй («Всё везде и сразу»).
В проекте также приняли участие актеры Марк Хэмилл («Звездные войны»), Мэттью Берри («Чем мы заняты в тени») и Винг Реймс («Миссия невыполнима»).