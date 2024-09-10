Вчера / 12:48
В Нижнем Новгороде задержали комика Диму Гаврилова по статье о возбуждении ненависти
Сегодня / 03:24
Ариана ДеБос в роли теряющего разум повара в трейлере триллера «House of Spoils»
Сегодня / 02:39
Китаянка заставила сына работать, чтобы тот вернулся к учебе. Парень разбогател и бросил школу
Сегодня / 00:36
Бэд Банни появится в сиквеле «Счастливчика Гилмора»
Вчера / 23:37
Продюсер «Тренера Картера» снимет документальный сериал о певице Джессике Симпсон
Вчера / 22:04
Умер актер театра и кино Александр Голубев
Вчера / 21:23
Фильму «Рыжий» Семена Серзина отказали в прокатном удостоверении
Вчера / 21:03
Вечеринка превращается в кошмар в трейлере комедийного хоррора «То, что внутри»
Вчера / 20:11
Шон Комбс выплатит 100 млн долларов по очередному делу о сексуализированных домогательствах
Вчера / 19:49
Фильм о юности Сталина поставят по сценарию авторов «Иды», «Лимонова» и «Фрагментов женщины»
Вчера / 18:58
Sony официально представила PlayStation 5 Pro
Вчера / 18:35
В Москве мужчина установил скрытые камеры в квартире, чтобы следить за арендаторшами
Вчера / 17:59
Селена Гомес рассказала, что не может родить детей по состоянию здоровья
Вчера / 17:06
Звезда «Дивергента» Шейлин Вудли сыграет в байопике о Дженис Джоплин
Вчера / 16:40
Forbes: РКН намерен потратить около 60 млрд рублей, чтобы обновить системы замедления трафика
Вчера / 16:28
«Привет, это Дональд Трамп»: вышел трейлер «Ученика»
Вчера / 16:17
В Гамбурге полиция задержала школьника, приняв его игрушечный пистолет за настоящий
Вчера / 15:47
Бейонсе отказалась от клипов, чтобы фанаты могли «сосредоточиться на голосе»
Вчера / 15:32
Первый альбом Oasis возглавил чарты спустя 30 лет после выхода
Вчера / 15:27
В Австралии планируют оградить детей от соцсетей
Вчера / 14:50
Суд Удмуртии обязал РЖД выплатить туристам 600 тыс. рублей за жару в вагоне
Вчера / 14:41
The White Stripes подали в суд на Дональда Трампа за использование песни «Seven Nation Army»
Вчера / 13:52
На Бали хотят запретить строить новые отели и виллы на два года
Вчера / 13:38
Гознак: сейчас только 10% платежей проходят через наличные, которые стали дороже для банков
Вчера / 12:40
Суд ЕС признал Apple налоговой должницей. Корпорация должна выплатить более 13 млрд евро
Вчера / 12:16
Amazon остановил производство продолжения «Благих знамений» из‑за обвинений против Нила Геймана
Вчера / 11:07
HBO начал поиски актеров для предстоящего сериала по «Гарри Поттеру»
Вчера / 10:57
Конструктор сайтов Wix прекратит работу в РФ с 12 сентября
Вчера / 10:10
Дестин Дэниел Креттон снимет «Человека-паука-4» с Томом Холландом
Вчера / 09:55
The Weeknd выложил клип на отрывок из новой песни, снятый на iPhone 16
Вчера / 08:58
Умер актер Джеймс Эрл Джонс, подаривший голос Дарту Вейдеру
9 сентября / 22:59
Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии
9 сентября / 22:34
iPhone 16 появятся на «Яндекс Маркете» по ценам от 90 тыс. рублей
9 сентября / 21:52
Сын Честера Беннингтона раскритиковал Linkin Park из‑за новой вокалистки
9 сентября / 20:58
Пять цветов, чип A18 и новая кнопка: что нового в iPhone 16

В сети появился новый трейлер «Дикого робота» — мультфильма от создателей «Как приручить дракона»

Сегодня в 01:27
Кадр: Universal Pictures

На ютуб-канале Universal Pictures опубликовали новый трейлер мультфильма «Дикий робот» — новой работы создателей анимационных лент «Как приручить дракона» и «Кот в сапогах».

Проект выйдет на экраны кинотеатров 20 сентября. Он расскажет о роботе Роззуме, который в результате кораблекрушения попадает на необитаемый остров. В основу картины лег роман Питера Брауна.

Согласно ему, Роззум знакомится на острове с местными животными и учится выживать в экстремальных условиях. Однажды он встречает осиротевшего гусенка и обретает новый смысл жизни — быть приемным родителем птенца.

Автором мультфильма выступил аниматор Крис Сандерс, снявший «Лило и Стич». Он срежиссировал картину и написал ее сценарий. Музыку к ленте написал Крис Бауэрс («Зеленая книга», «Король Ричард»).

Роли в «Диком роботе» озвучили Лупита Нионго («Черная Пантера», «Мы»), Педро Паскаль («Мандалорец», «The Last of Us»), Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик», «Один дома»), Билл Найи («Настоящая любовь», «Жить»), Кит Коннор («Рокетмен») и Стефани Сюй («Всё везде и сразу»).

В проекте также приняли участие актеры Марк Хэмилл («Звездные войны»), Мэттью Берри («Чем мы заняты в тени») и Винг Реймс («Миссия невыполнима»).

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами