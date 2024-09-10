Бэд Банни появится в сиквеле «Счастливчика Гилмора»

Пуэрториканский музыкант и актер Бэд Банни снимется в сиквеле комедии «Счастливчик Гилмор». Об этом сообщил Deadline.
Проект выпустит стриминговый сервис Netflix. Какая роль в картине достанется Бэд Банни, неизвестно. Сюжет будущей ленты также держится в секрете.
В актерский состав сиквела войдут Джули Боуэн и Кристофер Макдональд — он первым раскрыл информацию о готовящемся продолжении хита. Кроме того, в фильме можно будет увидеть Трэвиса Келси в камео-роли.
Режиссером проекта выступит Кайл Ньюачек («Убийство на яхте»). Сценарий ленты написал Адам Сэндлер («50 первых поцелуев») вместе с Тимом Херлихи. Последний стал продюсером картины наряду с Джеком Джиаррапуто и Робертом Симондсом.
Среди исполнительных продюсеров «Счастливчика Гилмора 2» будет Деннис Дуган, создатель оригинального фильма. Помимо него, созданием сиквела займутся Джудит Маулл, Кевин Грэди, Дэвид Бауш и Барри Бернарди.
Комедия «Счастливчик Гилмор» вышла на экраны в 1996 году. Она рассказала о молодом человеке, который неожиданно обнаруживает у себя талант к гольфу. Главную роль в картине исполнил Адам Сэндлер.