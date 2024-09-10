Бэд Банни появится в сиквеле «Счастливчика Гилмора»

Пуэрториканский музыкант и актер Бэд Банни снимется в сиквеле комедии «Счастливчик Гилмор». Об этом сообщил Deadline.

Проект выпустит стриминговый сервис Netflix. Какая роль в картине достанется Бэд Банни, неизвестно. Сюжет будущей ленты также держится в секрете.

В актерский состав сиквела войдут Джули Боуэн и Кристофер Макдональд — он первым раскрыл информацию о готовящемся продолжении хита. Кроме того, в фильме можно будет увидеть Трэвиса Келси в камео-роли.