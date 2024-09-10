Продюсер «Тренера Картера» снимет документальный сериал о певице Джессике Симпсон

Продакшн-компания Gunpowder & Sky, выпустившая концертный фильм Сабрины Карпентер, снимет документальный сериал о певице Джессике Симпсон. Об этом сообщил Deadline.

Над проектом будет работать Ван Тоффлер, продюсер фильма «Тренер Картер» и документальной ленты «Тупак: Воскрешение». Кинематографист ранее уже сотрудничал с Симпсон в реалити-шоу «Молодожены: Ник и Джессика».

Новый проект, как обещают создатели, представит откровенный, интимный и беспрецедентный взгляд на личный путь артистки. Он «раскроет личные моменты, исследует взлеты и падения в жизни» Симпсон.

В сериале певица поделится своими успехами и расскажет о ситуациях, разбивших ее сердце. Предполагается, что некоторые факты в шоу окажутся совершенно новыми для публики — ранее ими Симпсон не делилась никогда.

Помимо самой артистки, в документальном проекте примут участие ее близкие. Лента покажет, как Симпсон пытается вернуться на музыкальную сцену и «остается стойкой перед лицом серьезных невзгод».

Кроме того, сериал расскажет о религиозном воспитании певицы, ее многомилионном бизнесе, переживаниях из‑за развода родителей и ее собственного расставания с мужем, а также опыте абьюза.

В шоу используют эксклюзивные видеоматериалы из личного архива певицы. В основу проекта ляжет биографическая книга Симпсон, ставшая в 2020 году бестселлером The New York Times.

«Выпустив мемуары „Открытая книга“, я была тронута, узнав, насколько люди увидели себя в моей истории. Я готова поделиться многим из того, что произошло в моей жизни с момента выхода книги, включая творческое путешествие и возвращение к музыке, вдохновленное болью и предательством, а также красотой и прощением», — отметила Симпсон.