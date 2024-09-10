Умер актер театра и кино Александр Голубев

Заслуженный артист России и солист Московского театра оперетты Александр Голубев скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале театра.
«9 сентября на 58-м году жизни скончался солист театра, заслуженный артист России Александр Алексеевич Голубев. Это невероятная, непостижимая и болезненная утрата для нашего театра», — написали его коллеги.
Голубев работал в Московском театре оперетты с 1995 года. Он появлялся в мюзиклах «Метро», «Нотр-Дам де Пари», «Монте-Кристо» и «Граф Орлов». Актер также снялся в фильмах «День выборов» и «Горько!», а также в сериале «Интерны».