Фильму «Рыжий» Семена Серзина отказали в прокатном удостоверении

Фильму «Рыжий» режиссера Семена Серзина отказали в прокатном удостоверении. Об этом сообщила в своем телеграм-канале кинокомпания «Пионер».

Она заявила, что картина не выйдет в прокат 12 сентября, как было запланировано. «Дорогие коллеги и друзья, нам очень жаль», — написали представители дистрибьютора.