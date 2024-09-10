Фильму «Рыжий» Семена Серзина отказали в прокатном удостоверении

Фильму «Рыжий» режиссера Семена Серзина отказали в прокатном удостоверении. Об этом сообщила в своем телеграм-канале кинокомпания «Пионер».
Она заявила, что картина не выйдет в прокат 12 сентября, как было запланировано. «Дорогие коллеги и друзья, нам очень жаль», — написали представители дистрибьютора.
Ранее премьера «Рыжего» сорвалась в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. «Есть некоторые проблемы с фильмом», — пояснили тогда в «Пионере».
Действие «Рыжего» разворачивается в конце 1990-х в Екатеринбурге. Фильм рассказывает о поэте Борисе Рыжем.
«Ироничный и свойский, он с одинаковой легкостью может договориться с местными братками, сгонять в Москву за премией „Антибукер“, подраться у ларька и загреметь в отделение», — говорится в синопсисе.
Главную роль исполнил поэт, а также вокалист «Макулатуры» и «Ночных грузчиков» Евгений Алехин. Также в фильме снялись Таисия Вилкова, Евгений Ткачук, Евгений Серзин.