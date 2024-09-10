Вечеринка превращается в кошмар в трейлере комедийного хоррора «То, что внутри»

Netflix представил первый трейлер комедийного фильма ужасов «То, что внутри» («It’s What’s Inside»), представленного на фестивале «Сандэнс» в этом году. Фильм, ставший первой работой сценариста Грега Джардина, выйдет в мировой прокат 4 октября.
В центре сюжета — группа друзей, собравшихся на свадебную вечеринку. Когда среди них оказывается их давний друг, предлагающий таинственную игру, пробуждающую давно скрытые секреты, желания и обиды, праздник начинает превращаться в экзистенциальный кошмар.
В ленте снялись Бриттани О’Грейди («Белый лотос»), Джеймс Морозини («Я люблю моего отца»), Гэвин Лезервуд («Леденящие душу приключения Сабрины»), Нина Блумгарден («Мысль о тебе»), Алисия Дебнем Кэри («Бойтесь ходячих мертвецов»), Рейна Хардести («Брокмайр»), Девон Террелл («Абсолютно всё в порядке») и Дэвид Томпсон («Паника»).
Продюсерами картины выступили Уильям Розенфельд, Кейт Эндрюс, Джейсон Баум и Рауль Доминго.