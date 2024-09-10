Шон Комбс выплатит 100 млн долларов по очередному делу о сексуализированных домогательствах

Мужчина, обвинивший Шона «Пи Дидди» Комбса в сексуализированных домогательствах, добился решения о выплате 100 млн долларов, после того как рэпер не смог оспорить обвинения в гражданском суде Мичигана, передает The Guardian.

Адвокат Комбса заявил, что его клиент незнаком с истцом Дерриком Ли Карделло-Смитом, и обвинил последнего в мошенничестве. 51-летний мужчина рассказал, что столкнулся с Комбсом во время работы в ресторанном и гостиничном бизнесе недалеко от Детройта. Он утверждает, что Комбс накачал его наркотиками и подверг сексуализированному насилию на вечеринке в Детройте в 1997 году.

Это лишь одна из претензий на фоне более широкого спектра предполагаемых сексуализированных домогательств и других проступков со стороны трехкратного обладателя премии «Грэмми», известного также как Пи Дидди, Пафф Дэдди и Лав.

Карделло-Смит, находящийся в тюрьме, подал иск в связи с предполагаемым нападением, отметив, что имя Комбса было указано в журнале посещений в тюрьме. На предварительном судебном заседании в августе Карделло-Смит рассказал, что Комбс предложил ему 2,3 млн долларов за отказ от иска, что позволило бы продюсеру завершить сделку по продаже недвижимости.

Судья окружного суда округа Ленауи Каунти Анна Мари Анцалоне впоследствии издала приказ, запрещающий Комбсу продавать активы, которые могли бы помочь ему покрыть ущерб, присужденный Карделло-Смиту. А когда Комбс не явился на виртуальное слушание по иску Карделло-Смита в понедельник, Анцалоне вынесла заочное решение о присуждении истцу 100 млн долларов.