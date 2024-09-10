Автор «Фрагментов женщины» экранизирует роман о юности Сталина

Съемки фильма запланированы на 2025 год, они пройдут в Грузии. Продюсерами проекта выступят Майк Гудридж из Goog Chaos и Илья Стюарт из Hype Studios. В создании картины также участвуют французская компания MK Productions, немецкая Komplizen Film, польская Madants, венгерская Proton Cinema и грузинская Takes Film.

«„Революция по Камо“ — это эпический фильм об истории, но он также вписывается в жанр гангстерского кино. Он не столько о том, как человек рождается злым, сколько о механизме власти и о подъеме человека на вершину. Он также о страстной дружбе между двумя мужчинами, знавшими друг друга с детства», — сказал Мундруцо.