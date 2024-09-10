Автор «Фрагментов женщины» экранизирует роман о юности Сталина

Венгерский режиссер Корнель Мундруцо, известный по фильмам «Фрагменты женщины» и «Белый бог», экранизирует роман «Революция по Камо» о юности Иосифа Сталина. Об этом сообщил Variety.
Сценарий будущей картины создали Павел Павликовский («Холодная война», «Ида») и Бен Хопкинс («Лимонов, баллада об Эдичке»), финальную версию написала Ката Вебер, работавшая над несколькими другими лентами Мундруцо.
«Революция по Камо» расскажет о дружбе между молодым Сосо, будущим диктатором Сталиным, и его приятелем Камо, Симоном Аршаки Тер-Петросяном, который впоследствии станет большевиком-революционером.
Съемки фильма запланированы на 2025 год, они пройдут в Грузии. Продюсерами проекта выступят Майк Гудридж из Goog Chaos и Илья Стюарт из Hype Studios. В создании картины также участвуют французская компания MK Productions, немецкая Komplizen Film, польская Madants, венгерская Proton Cinema и грузинская Takes Film.
«„Революция по Камо“ — это эпический фильм об истории, но он также вписывается в жанр гангстерского кино. Он не столько о том, как человек рождается злым, сколько о механизме власти и о подъеме человека на вершину. Он также о страстной дружбе между двумя мужчинами, знавшими друг друга с детства», — сказал Мундруцо.
Вебер добавила, что история будущего фильма «представляет уникальную перспективу, в которой можно увидеть, как властные структуры могут испортить даже самые чистые чувства».
«История Камо — это история дружбы, самопожертвования и предательства, а также криминальная история революционного движения, которая многим может быть незнакома», — добавила сценаристка.
«Революция по Камо» написана на грузинском языке. Книга охватывает период с 1891 по 1922 год. В ней рассказывается история становления Сталина в городке Гори глазами его друга детства.
Роман описывает, как Сосо уезжает из Гори, чтобы поступить в семинарию, а затем воссоединяется с Камо в Тифлисе (современном Тбилиси). Там он становится лидером революционного движения и оказывается в мире бандитского насилия.