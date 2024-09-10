В Москве мужчина установил скрытые камеры в квартире, чтобы следить за арендаторшами

В Москве мужчина установил скрытые камеры в квартире, которую сдал двум девушкам. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на правоохранительные органы.

Арендодатель разместил записывающие устройства в том числе в ванной комнате и туалете. «Прибывшие на вызов полицейские изъяли системный блок, шесть камер видеонаблюдения», — рассказали в полиции.

Снявшие жилье девушки заметили слежку не сразу. Одна из них решила узнать, что за шнуры торчат из потолка. Они оказались проводами, присоединенными к камерам.

Сделавшая жуткое открытие девушка вызвала полицию. К этому моменту она проживала в квартире уже более месяца. При этом хозяин квартиры жил там же.