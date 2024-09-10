В Москве мужчина установил скрытые камеры в квартире, чтобы следить за арендаторшами

В Москве мужчина установил скрытые камеры в квартире, которую сдал двум девушкам. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на правоохранительные органы.
Арендодатель разместил записывающие устройства в том числе в ванной комнате и туалете. «Прибывшие на вызов полицейские изъяли системный блок, шесть камер видеонаблюдения», — рассказали в полиции.
Снявшие жилье девушки заметили слежку не сразу. Одна из них решила узнать, что за шнуры торчат из потолка. Они оказались проводами, присоединенными к камерам.
Сделавшая жуткое открытие девушка вызвала полицию. К этому моменту она проживала в квартире уже более месяца. При этом хозяин квартиры жил там же.
Выяснилось, что 46-летний мужчина получал видеозаписи происходящего в квартире на мобильный телефон. Выкладывал ли он их в интернет, пока неясно. Москвич признался в содеянном.