Sony официально представила PlayStation 5 Pro

Компания Sony показала новую консоль PlayStation 5 Pro. Создатели называет ее самой мощной и продвинутой игровой системой в своей истории. Ведущий архитектор приставок Sony и геймдизайнер Марк Черни представил новинку во время онлайн-презентации.
По его словам, PS5 Pro получила новый графический процессор, который сделал ее на 45% мощнее по сравнению с прошлой модификацией.
Кроме того, Черни рассказал о технологии масштабирования PlayStation Super Resolution (PSSR) на основе ИИ. Она позволит значительно повысить качество изображения за счет модели машинного обучения в режиме производительности.
Также среди нововведений — улучшенная система трассировки лучей, обеспечивающая реалистичное поведение света и теней в играх, и технология PS5 Pro Game Boost, с помощью которой консоль будет совместима более чем с 8500 игр, вышедших на PlayStation предыдущего поколения.