Forbes: РКН намерен потратить около 60 млрд рублей, чтобы обновить системы замедления трафика

Роскомнадзор планирует потратить 58,97 млрд рублей из бюджета на обновление существующих технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) и установку новых. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документ федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности».

Работы по обновлению оборудования, которое установлено на сетях операторов связи и используется для блокировок и замедления трафика, намерены провести с 2025 по 2030 годы «с учетом ежегодного роста трафика». В проектном документе говорится, что таким образом «повысится уровень эффективности ограничения доступа к средствам обхода блокировок VPN до 96%».

«Это будет война меча и щита, кошек и мышей. Технически можно достигнуть блокировки 90% трафика VPN-сервисов. При этом у тех, кто захочет получать доступ к заблокированным ресурсам, такая возможность технически останется, но станет сложнее и дороже», — прокомментировал это генеральный директор «Комфортела» Дмитрий Петров.