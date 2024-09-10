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Forbes: РКН намерен потратить около 60 млрд рублей, чтобы обновить системы замедления трафика

Сегодня в 16:40
Фото: Stephen Phillips/Unsplash

Роскомнадзор планирует потратить 58,97 млрд рублей из бюджета на обновление существующих технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) и установку новых. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документ федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности».

Работы по обновлению оборудования, которое установлено на сетях операторов связи и используется для блокировок и замедления трафика, намерены провести с 2025 по 2030 годы «с учетом ежегодного роста трафика». В проектном документе говорится, что таким образом «повысится уровень эффективности ограничения доступа к средствам обхода блокировок VPN до 96%».

«Это будет война меча и щита, кошек и мышей. Технически можно достигнуть блокировки 90% трафика VPN-сервисов. При этом у тех, кто захочет получать доступ к заблокированным ресурсам, такая возможность технически останется, но станет сложнее и дороже», — прокомментировал это генеральный директор «Комфортела» Дмитрий Петров.

Специалисты, опрошенные Forbes, не исключают, что компоненты ТСПУ подвергнут максимально возможному импортозамещению, чтобы не зависеть от программного обеспечения из, прежде всего, так называемых недружественных стран.

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